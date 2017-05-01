واشنطن - أ ف ب

أدت عواصف قوية فى نهاية الأسبوع إلى وفاة 14 شخصا على الأقل فى وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها كما أعلن مسئولون فيما تواجه مناطق فى الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية الاثنين.

وأدى سوء الاحوال الجوية الى الحاق اضرار كبرى بمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار حيث أكدت مصلحة الارصاد الجوية الوطنية فى تكساس حصول أربع زوابع فى هذه الولاية.

وأفادت رئيسة بلدية كانتون فى تكساس المدينة الواقعة على بعد 95 كلم شرق دالاس عن وفاة أربعة أشخاص وقالت لو آن ايفيرت للصحافيين الاحد “انه أمر محزن”.

من جهتها قالت متحدثة باسم ادارة الاحوال الطارئة فى اركنساس لوكالة فرانس برس ان سوء الاحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الاقل فى تلك الولاية.

وأكدت إدارة الاحوال الطارئة فى مسيسيبى مقتل شخصين احدهما طفل قضى بصعقة كهربائية اثر حصول فيضانات وهطلت أمطار غزيرة ايضا على ولاية ميزورى “وسط غرب” مع سقوط قتيلين على الاقل.