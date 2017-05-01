القاهرة - اخبارمصر

توفى الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا قبل قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عاما داخل مستشفى خاص بالمهندسين.

الراحل أبو النجا من مواليد 10 يوليو 1941 في مركز شربين بمحافظة الدقهلية وعمل موظفا في شركة كابو للنسيج بالإسكندرية ثم توجه إلى المسرح وعمل في العديد من المسرحيات التي أنتجها ولعب بطولتها محمد نجم.

ومن أشهر مسرحيات أبو النجا “موزة وتلات سكاكين وزوج في المصيدة” ثم انتقل عام 1971 إلى مسرح الريحاني وقدم كممثل: “باي باي” و”الملاك الأزرق” و”الإخوة الأندال”.

من أبرز أفلامه “لمؤاخذة يا دعبس” و”المشاغبون في البحرية” و”المخطوفة” و”الغني والفقير”.

واشتهر بعبارة “يا حلاوة” بين نجوم الكوميديا.