القاهرة - اخبار مصر

أعلن الدكتور أكرم عبدالعزيز اخصائى العلاج الطبيعى للاسماعيلى جاهزية الكولومبى دييجو كالديرون مهاجم الفريق للقاء الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الزمالك يوم الاربعاء المقبل في الاسبوع الــ27 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

وأضاف عبد العزيز للموقع الرسمي لناديه – ان المهاجم الكولومبى بات جاهزا للمشاركة بعد تماثله من الشد الذى تعرض له فى العضلة الخلفية.

واشار الى أن بهاء مجدى الظهير الأيسر تماثل ايضا للشفاء ومشاركته فى اللقاءات المقبلة حسب الرؤية الفنية.

ويدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا اليوم الاثنين استعدادا لمباراته أمام الزمالك ، حيث يفضل الجهاز الفنى بقيادة أبو طالب العيسوى خوض المعسكر لزيادة التركيز وفرض حالة من الانضباط بين صفوف الدراويش .