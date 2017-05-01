وكالات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق ( الأحمدية والحسيناب والشنقراب وبشير بك )، بالإضافة إلى ضعفها فى المناطق المجاورة وذلك بدءاً من الساعة الثامنة صباح اليوم الأثنين وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم، وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة خط مياه 12 بوصة بشارع الصالة المغطاة بمنطقة باتريس لومببا مما سيترتب عليه.

وناشد محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحدد.