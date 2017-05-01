طوكيو - رويترز

تراجعت أسعار النفط ليوم الاثنين بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من الحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 12 سنتا إلى 49.21 للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا.

وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو 14 سنتا إلى 51.91 دولار.