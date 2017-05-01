بكين - أ ش أ

لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر فى حادث تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية فى مقاطعة شانشى بشمال الصين.

وأفادت السلطات المحلية فى بيان رسمي اليوم أن الطائرة التى كانت تقل راكبين اصطدمت بشجرة بعد سقوطها فى حوالى الساعة السادسة من مساء أمس الأحد بتوقيت بكين بينما كانت تحاول الهبوط بعد عودتها من رحلتها فوق محافظة تشوو.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المصاب كان على الأرض وقت وقوع الحادث وأن السلطات فتحت تحقيقا فى أسباب سقوط الطائرة.