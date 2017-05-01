دمشق - أ ش أ

أعلن عضو وفد الفصائل المسلحة في مباحثات أستانا السورية فاتح حسون أن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين القوات الحكومية والمعارضة وإدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

وأوضح حسون في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم “اليوم الاثنين انه لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا” مؤكدا في الوقت ذاته أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول وفي حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو فسيتم إنشاء مجموعة عمل, والتي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات.

وأكد حسون أن هناك مقترحات من الجانب الروسي تظهر جديتها حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة.

بدوره أكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة منذر ماخوس أن الفصائل المسلحة اتخذت قرارا بالمشاركة في مفاوضات أستانا .

ومن المقرر أن يتم انعقاد الجولة الجديدة للمحادثات حول سوريا في أستانا يومي 3-4 مايو الجاري.