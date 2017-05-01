نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– رئيس الأعلى للإعلام يؤكد ان الشهور المقبلة ستشهد تحسنًا بالأوضاع المعيشية
– “الخارجية” للبرادعي: جواز السفر تم إصداره وفي طريقه إلى فيينا
– إفتتاح مركز للتعليم الصيدلي المستمر بجامعة سوهاج
– صرف فيتامين “أ ” للأطفال والامهات بالوحدات الصحية
– ضبط 51 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
– أبو ردينة: التصريحات الإيرانية إساءة للشعب الفلسطيني وهى “مرفوضة”
– الجيش اللبناني: ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية
– القضاء الفرنسي يحيل والد منفذ هجوم الشانزليزيه للمحاكمة بتهمة “تمجيد الإرهاب”
– الجيش الليبي يسيطر على قاعدة الخويمات الجوية جنوب غرب حقل السرير
– مظاهرات في برلين دعما للوحدة الأوروبية
– أستاذ صحة نفسية يؤكد ان خبراء الأبراج سبب فشل العلاقات الزوجية
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