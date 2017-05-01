القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– رئيس الأعلى للإعلام يؤكد ان الشهور المقبلة ستشهد تحسنًا بالأوضاع المعيشية

– “الخارجية” للبرادعي: جواز السفر تم إصداره وفي طريقه إلى فيينا

– إفتتاح مركز للتعليم الصيدلي المستمر بجامعة سوهاج

– صرف فيتامين “أ ” للأطفال والامهات بالوحدات الصحية

– ضبط 51 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

– أبو ردينة: التصريحات الإيرانية إساءة للشعب الفلسطيني وهى “مرفوضة”

– الجيش اللبناني: ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية

– القضاء الفرنسي يحيل والد منفذ هجوم الشانزليزيه للمحاكمة بتهمة “تمجيد الإرهاب”

– الجيش الليبي يسيطر على قاعدة الخويمات الجوية جنوب غرب حقل السرير

– مظاهرات في برلين دعما للوحدة الأوروبية

– أستاذ صحة نفسية يؤكد ان خبراء الأبراج سبب فشل العلاقات الزوجية