أخبار مصر - الاثنين 1 مايو 2017

– العاصمة تستعد مبكراً لاستقبال شهر رمضان

– عامر: نظام «الإقامة بوديعة» استثمار غير مباشر لدعم الاقتصاد

– مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوصي بعدم زيادة المصروفات عن 10%

الاهرام

– السيسى: خطة طموح للإصلاح الاقتصادى بزيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب

– تدريب كوادر 15 دولة إفريقية على نظم الرى الحديثة بالقاهرة

– العاصمة تستعد مبكراً لاستقبال شهر رمضان

– وزير التعليم: برنامج «المعلمون أولا» يستهدف تدريب 10 آلاف مدرس

– «مفوضى الدولة» تلزم محافظة القاهرة بترميم المقابر

– 6محاور للتعاون الكهربائى مع السعودية

– غلق مطعم شهير بحدائق الأهرام لبيعه لحوم حمير

– تعاون مصرى – صينى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير

– المتحدث العسكرى : مقتل تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

– إطلاق مبادرة تجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية

– رئيس الوزراء: 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة و مجموعات رقابة من الشباب لمؤسسات الدولة

الاخبار

– مميش رئيساً للمنطقة الاقتصادية بجانب هيئة قناة السويس

– ‘الجارحي : تثبيت الدولار الجمركي عند ١٦٫٥ جنيه .. وندرس طرح سندات دولارية جديدة’

– ‘لأول مرة.. وصول أفواج سياحية أوكرانية للساحل الشمالي’

– وزير الإسكان ينتقد بطء تنفيذ الحديقة المركزية بزايد وينذر المتقاعسين

– شريف فؤاد : لا خطوط حمراء مع الرئيس والرئاسة لم تتدخل في حرف واحد

– عامر: نظام «الإقامة بوديعة» استثمار غير مباشر لدعم الاقتصاد

– رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية يؤكد دعم «خطاب» لمدير عام »اليونسكو«

– البرلمان يوافق مبدئياً علي « علاوة الـ 10 %» .. وعدم اكتمال النصاب يرجئ التصويت النهائي

الجمهورية

– توفير 246 ألف وظيفة وتعيين 59 ألفاً خلال عام

– دقيقة حداداً علي أرواح الشهداء

– عامل يهتف “المنحة يا ريس” والسيسي يرد: حاضر

– تكثيف الحملات ومراقبة الأسعار بالقاهرة

– مميش: الانتهاء من بناء الأرصفة البحرية شرق بورسعيد أكتوبر

– وزير التنمية المحلية: انتهاء المخطط الاستراتيجي لمطروح

– وزيرة الاستثمار: حزمة إصلاحات تشريعية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية

– مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوصي بعدم زيادة المصروفات عن 10%