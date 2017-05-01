أخبار مصر - الاثنين 1 مايو 2017

– بوادر للمفاوضات بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسرى

– ترامب لوسائل الإعلام: «أنتم كاذبون ومزورون» 100 يوم

– تصاعد الخلافات اللبنانية حول قانون الانتخاب

الاتحاد

– الرياض وبرلين تبرمان اتفاقية بشأن تدريب أفراد من الجيش السعودي

– بوادر للمفاوضات بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسرى

– قادة عراقيون: استعادة الموصل بالكامل خلال الشهر الجاري

– ماي تتأهب لانفصال صعب عن الاتحاد الأوروبي

– الحوثيون يمنعون وزيراً موالياً للمخلوع من دخول وزارته

– كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة نووية أميركية

– رئيس الوزراء البحريني يشدد على التكامل الخليجي الشامل

– أبو الغيط: الجامعة العربية ستعود بقوة لتسوية الأزمة في ليبيا

– فرنسا: لوبين تكثف هجومها على ماكرون قبل الانتخابات

المدينة

– الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الداخلي

– دعوة الرئيس الفيليبيني إلى زيارة البيت الأبيض

– الرئيس الأمريكي: كيم جونغ اون «محنك»

– ترامب لوسائل الإعلام: «أنتم كاذبون ومزورون» 100 يوم

– أردوغان ينتقد الدعم الأمريكي لمليشيات كردية في سورية

– روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع أمريكا في أزمة سوريا

الخليج

– ترامب يعاود مهاجمة الإعلام ويتعهد بالانسحاب من «اتفاق المناخ»

– حارسة سابقة في سجون بيونج يانج تكشف أهوال وفظائع معسكرات الاعتقال

– السيسي يدعو عمال مصر إلى مزيد من الجهد

– الجيش الليبي يسقط قاعدة «الخويمات» على طريق الهلال النفطي

– تصاعد الخلافات اللبنانية حول قانون الانتخاب

– بحيرة الأسد ممر لمحاربة «داعش»

– الصين تمنح اليمن خمسة ملايين دولار للإغاثة