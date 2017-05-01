القاهرة - اخبار مصر

اكد الدكتور أحمد عمارة أستاذ الصحة النفسية، أن خبراء الأبراج يصورون للشخص بأنه أسير برج معين، وأنه مظلوم لأنه من مواليد هذا البرج.

واتهم أستاذ الصحة النفسية خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء”، مساء الاحد، خبراء الأبراج بأنهم يتسببون في فشل العلاقات الزوجية بين الأزواج؛ لأنهم يكتشفون بعد الزواج عدم تطابق برج كل منهما مع الآخر.

خبير أبراج: لدي طفل من الجن

من جانبه اكد محمد فرعون، خبير الأبراج والباحث الفلكي، أن علم الفلك أفضل من الطب؛ لأنه يخاطب البشر كلهم، ويرصد حركة الكواكب، ويطبقها على الإنسان.

واضاف فرعون، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء”،: إنه متزوج ولديه طفل من الجن”، مؤكدًا أن ذلك شيء شخصي بالنسبة له، حيث إن الله وهبه عدة أشياء خارقة، لا يمنحها للكثيرين.، بحسب وسائل اعلام محلية.