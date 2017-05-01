رام الله - أ ش أ

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة, تصرينبيل أبو ردينة, تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام, وتطاوحات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام, وتطاوله على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونضال الشعب الفلسطيني مرفوضة وغير مسؤولة, خاصة أنه لا يحق لمن ساهمت دولته في خلق واستمرار الانقسام بالتحدث عن فلسطين وشعبها, معتبرا

أن هذه السياسة هي التي شجعت على استمرار الانقسام وبالتالي زادت من معاناة قطاع غزة.

وأضاف أبو ردينة – في تصريح /الأحد/ – كما أنه لا يجوز لمن وقعت دولته اتفاق الإذعان النووي التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية والتطاول على رئيس دولة فلسطين, قائد حركة “فتح”, التي قاتلت عشرات السنين كل أعداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية, والتي حافظت على الثوابت الفلسطينية, ودعا إيران إلى الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية.

وتابع أبو ردينة, أنه لا يجوز لإيران التي ساهمت بتغذية الحروب الأهلية في العالم العربي التحدث بلغة لا تخدم سوى إسرائيل وأعداء الأمة العربية, وأضاف “نحن نطالب حكومة طهران بعدم السماح لمثل هذه التصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لتحرير القدس والمقدسات”.

وختم أبو ردينة تصريحاته “بدل أن تقوم طهران بتعزيز الموقف الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال, فإنها تعمل على المس بإمكانية مواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد مستقبل وشعب فلسطين والقدس ومقدساتها”.