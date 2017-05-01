القاهرة - أ ش أ

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية , ردا على الدكتور محمد البرادعي , إن جواز السفر الخاص بالدكتور البرادعي تم إصداره بالفعل منذ بضعة أيام وفي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم.

وكتب المتحدث – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – “جواز السفر تم إصداره بالفعل من بضعة أيام وفي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم”.

وكان الدكتور البرادعي ذكر – في تغريدة على موقع (تويتر) فى وقت سابق الأحد – ” تقدمت منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق عادة أيام , آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة”.

كما كتب الدكتور البرادعي – ردا على ما كتبه المتحدث باسم الخارجية – ” لم يسبق أن أبلغني أحد بالإجراء الذي تم وأشكركم”.