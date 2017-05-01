سوهاج - أ ش أ

وافق مجلس جامعة سوهاج فى إجتماعه مساء الأحد برئاسة الدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة على إفتتاح مركز التعليم الصيدلى المستمر بكلية الصيدلة , وذلك لتفعيل دور الجامعة فى تطوير المنظومة الصحية والعلاجية داخل المحافظة.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج إن المركز يهدف إلى تزويد خريجى كليات الصيدلة بمحافظة سوهاج بدورات تدريبية متخصصة فى مجالات الصيدلة الإكلينيكية وطرق العلاج المختلفة وكيفية التعامل مع جميع أفراد الفريق الطبى للحصول على أفضل خدمة علاجية للمرضى , لافتا إلى أن هناك أهداف إستراتيجية لإنشاء المركز منها ترشيد النفقات العلاجية للتخفيف عن المرضى , بالإضافة إلى التغذية العلاجية التى تعتبر من أهم العوامل المساعدة فى تحقيق نسب شفاء أعلى.

وأكد أن القائمين على التدريب بالمركز نخبة مختارة من المدربين وأعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة في تلك المجالات , مشيرا إلى أن المركز سيقوم بتنظيم دورات تدريبية لطلاب الكلية أيضا على مدار العام الدراسي والأجازة الصيفية , حيث تم وضع الخطة التدريبية الخاصة بذلك.