أخبار مصر - إيهاب الشريف

قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، انها نشأت في أسرة يقدم فيها الوالدان كلاهما النصح، لكنهما يمنحاننا استقلالية كبيرة، ونتعلم من اخطائنا، ولم نكن محميين بشكل مفرط فيه.

واضافت لاجارد – خلال حوارها مع الاعلامية منى ابوسليمان ببرنامج كلام نواعم – مساء الاحد ” عندما ولد اخي الثاني كان عمري 5 سنوات .. وقال والداي (يمكنك ان ترعي اخاك حاليا وتهتمي به)، ففي عمر مبكر جدا، أوكلت إلينا مسؤوليات كثيرة، لكن تعلمنا بسرعة كبيرة ان الحياة ليست سهلة فقط.، ولكنها كثيرة العقبات والمحن وعلينا ان نثبت قدراتنا بانتظام.

واشارت مدير عام صندوق النقد الدولي الى انها شعرت بالحزن والالم عندما مات والدها، لكن فجاة وجدت والدتي مسؤولة ومواردها كانت محدودة في ذلك الزمن، واضطرت الى ان تكون الاب والام والراعية والمعيلة.، وكانت صارمة جدا وقررت ان تنتقل من (نورماندي) حيث نشأنا الى جنوب فرنسا بدون مسؤولية المحيط والاصدقاء والاقارب.

وحول عملها في المحاماة.. قالت ” عندما قدمت طلبات للالتحاق بمكاتب محاماة عديدة فرنسية ودولية، قيل لي في احدى المقابلات انني سأوظف، لكن لا يجب ان اتوقع ان اصبح شريكة في ذلك المكتب.. وعندما سالت عن السبب.. قالوا (لأنك امراة).، وكان ردي (شكرا كثيرا ورفضت العمل).، ودفعني ايماني بعمل المراة الى ان اصبحت مديرة في اكبر مكتب محاماة دولي في العالم بشيكاغو بامريكا.

واضافت ” طلب الرئيس جاك شيراك رئيس فرنسا ورئيس الوزراء دوفيلبان الانضمام للحكومة ، وعملت بالفعل وزيرة للتجارة والزراعة وفي النهاية وزيرة للمالية والاقتصاد طوال بضعة اعوام.

وحول العمل في صندوق النقد الدولي قالت” عندما شغر مركز المديرة الادارية لصندوق النقد الدولي، قررت ان اقود التجربة وانافس على ذلك المركز لثقتي بنفسي.، وقدراتي العلمية.

وعن معاملة الرجال لكونها المراة الوحيدة في اجتماعات العمل .. قالت “تطور هذا الامر مع مرور الوقت.. اذكر الايام التي كنت فيها شريكة صغيرة في مؤسسة “بيكر ماكنزي” واعمل على صفقات كبرى.. كان الموكلون يعتبرونني غالبا صانعة القهوة او المساعدة، او مواطنا من الدرجة الثانية لانني امراة.

واكدت لاجارد ان دمج النساء في الاقتصاد ليس مشكلة عربية فقط بل عالمية، درسنا اكثر من 150 بلدا ووجدنا ان ( 90 – 100 ) من تلك البلدان تمنع النساء من الحصول على قروض وبلوغ سوق العمل وفتح حساب في البنك ووضع ضمانات ، مطالبة انه “يجب ان نعاين النظام القانوني وان يزيل مع الوقت بسرعة، ولنعاين السياسات التي يمكن اعتمادها لمساعدة النساء.، ورأينا ذلك في بلدان عديدة واعتقد انه ينطبق على بلدان عربية كثيرة”.

وعن التوفيق بين حياتها العملية والاسرية.. قالت” اعتقد ان التنظيم والتخطيط هما مهمان جدا، من حيث التوقيت والتوقعات والتطور في المهنة، وتعرضت حياتي الزوجية لمشكلات، وطلقت زوجي ولحسن الحظ خططت بشكل افضل بعد ذلك بكسب الكثير من الاتعاب والعمل في ساعات كثيرة واحضار موكلين جدد.، وفي نفس الوقت كنت ارعى اولادي جيدا.”

واكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي انها تود ان ياتي اليها مزيد من النساء من العالم العربي للانضمام الى الصندوق، مشيرة الى ان الباب مفتوح لعالمات اقتصاد جدد من الوطن العربي.”