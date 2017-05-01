إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– مقتل إعلامي إيراني في إعتداء مسلح بإسطنبول !

– إستقالة أحمد الفهد الصباح بعد اتهامات بتورطه في قضية فساد في الفيفا ‍!

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان مقتل إعلامي إيراني في إعتداء مسلح بإسطنبول !

أشارت الجريدة لمقتل مؤسس ومدير شبكة “جم تي في” التلفزيونية سعيد كريميان عقب خروجه من مكتبه بإسطنبول.

وأضافت الجريدة أن الإعلامي الإيراني كان يستقل سيارة بصحبة شريكه، كويتي الجنسية، في منطقة مسلك في الجانب الأوروبي من المدينة التركية، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، وترجل المهاجمون من سيارتهم وفتحوا النار عليهما، ولاذ المهاجمون بالفرار!

يشار الى ان كريميان حكم عليه غيابيا في طهران بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة “نشر دعايا مضادة ضد إيران.

واشنطن بوست :

وتحت عنوان إستقالة أحمد الفهد الصباح بعد اتهامات بتورطه في قضية فساد في الفيفا ‍!

أشارت الجريدة لاعلان الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية استقالته من جميع مناصبه المتعلقة بكرة القدم بعد ورود تلميحات لتورطه في قضية فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا .

وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام وثائق التحقيق في قضية فساد تنظرها محكمة أمريكية مع ريتشارد لاي عضو لجنة الشكاوي في الفيفا والذي اعترف بتلقى رشاوي بلغ مجموعها 950 ألف دولار أمريكي.