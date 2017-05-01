إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– تحرير 36 إيزيديا “استعبدهم” تنظيم “داعش” الارهابى !

– السعودية تعتقل 46 متورطا في الهجوم الانتحاري قرب المسجد النبوي 2016 !

صنداى تايمز:

تحت عنوان تحرير 36 إيزيديا “استعبدهم” تنظيم “داعش” الارهابى !

اشارت الجريدة لاعلان بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تحرير 36 من الإيزيديين من أيدي تنظيم “داعش” الارهابى ، الذي “استعبدهم” منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنهم رجال ونساء وأطفال.

ولم يُعلن حتى الآن عن أية تفاصيل عن مكان احتجازهم أو طريقة تحريرهم من قبضة التنظيم ، ويُعتقد أن غياب التفاصيل عن كيفية تحرير هذه المجموعة يأتي في إطار الحرص على تفادي عرقلة الجهود المستقبلية لتحرير المزيد من المحتجزين الإزيديين.

يُذكر أن مسلحي التنظيم قد قتلوا وأسروا أعدادا كبيرة من الأقلية الإيزيدية، منذ اجتياحهم شمال العراق عام 2014.

الصنداى تلجراف:

وتحت عنوان السعودية تعتقل 46 متورطا في الهجوم الانتحاري قرب المسجد النبوي 2016 !

أشارت الجريدة لاعلان السلطات السعودية إنها اعتقلت 46 شخصا في مدينة جدة غرب البلاد، على صلة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف المسجد النبوي في المدينة المنورة العام الماضي، وأضافت السلطات أن معظم المتورطين من السعوديين باستثناء 14 أجنبيا.

وقالت السلطات إن المتورطين أعضاء خلية متشددة نفذت الهجوم في يوليوالعام الماضي، ما أودى أيضا بحياة أربعة من رجال الأمن.

وقد أنحت السلطات أيضا باللائمة على تنظيم “داعش” الارهابى للهجوم الذي استهدف المسجد الذي كان مكتظا بالمصلين خلال الاحتفال بالأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم .