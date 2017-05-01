اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير وصرف8مليون و331الف و500كبسولة فيتامين “أ “للأطفال والامهات بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ، وذلك للوقاية من أمراض سوء التغذية والعمل على تعزيز صحة الاطفال والامهات والحد من الوفيات ، خلال الربع الاول من العام الحالي.

وأوضحت الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه تم توفير مستلزمات الإعاشة والتغذية ببعض المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان للأطفال المقيمين بدور الرعاية كما يتم القيام بالإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للأطفال.

وأشارت رئيس قطاع الرعاية الاساسية الى أنه تم المرور الاشرافي على147وحدة فى 15محافظة على مستوى الجمهورية تضمنت وحدات الرعاية الصحية الإساسية و الوحدات المدرجة ببرنامج رعاية اللاجئين السوريين بالاضافة الى الوحدات المدرجة ببرنامج ما حول الولادة والتغذية.

وفي سياق متصل قالت رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه تم تدريب715من الفريق الطبى على أسس وقواعد الخدمات المقدمة للأم والطفل خلال ذات الفترة السابقة ، لافتة الى أن الدورات المقدمة تضمنت التدريب على برنامج تقصي وفيات الأمهات والرعاية العاجلة لمضاعفات الحمل والولادة بالاضافة الى برنامج دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية .