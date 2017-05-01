بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية , اليوم الأحد , كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية لمدة 10 ساعات.

وأوضح بيان للجيش اللبناني أن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية خرقت ما بين الساعة 4:32 والساعة 5:2 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 463 مترا , مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية الساعة 6:40 من فوق بلدة علما الشعب , ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب, ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16:35 من فوق بلدة الناقورة.