باريس - أ ش أ

أفاد مصدر قضائي فرنسي, الأحد, بأن والد منفذ هجوم الشانزليزيه بباريس في 20 أبريل الجاري, سيحال للمحاكمة في يونيو المقبل بتهمة تمجيد الإرهاب وتهديد شرطيين بالقتل بينما كان في حالة سكر.

وأضاف المصدر أن والد إرهابي الشانزليزيه تم استدعاؤه من قبل النيابة الأحد, حيث تم توجيه الاتهام له ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وأوضح أن المتهم كان في حالة سكر حين توجه لمركز شرطة “نوازي لو جراند” بالضاحية الباريسية, وقال للموظفين إنه كان سيقوم بقتل الشرطي بنفسه إذا لم يكن ابنه قد فعل ذلك, مضيفا أن المتهم أنكر فيما بعد ما قاله وشرح أنه تناول الخمر ثم قرر التقدم بشكوى بمركز الشرطة بعد أن رفض عمدة بلدة “شيل” إصدار تصريح بدفن ابنه في المقابر البلدية.

يذكر أنه في ليلة 20 أبريل, قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية, أقدم كريم شرفي (39 عاما) على قتل شرطي (37 عاما) برصاصتين في الرأس وأصاب اثنين آخرين وسيدة ألمانية تصادف وجودها وقت الاعتداء, وذلك قبل قيام قوات الأمن بتصفيته. وتبنى الاعتداء تنظيم “داعش” الإرهابي الذي شن أغلب الهجمات في فرنسا التي خلفت 239 قتيلا منذ 2015.

وقد ترأس الرئيس فرانسوا أولاند مراسم التكريم الوطني التي أقيمت الثلاثاء للشرطي ضحية الإرهاب.