العريش - أ ش أ

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط 51 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط هاربين اثنين من أحكام بثلاث سنوات في قضيتين منفصلتين الأولى قضية مخدرات والثانية قضية تزوير، إلى جانب 21 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و8 في قضايا جنح الحبس المستأنف، و11 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و9 محكومين عليهم بالمخالفة.

وأضاف أن تلك الحملة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين بهدف التصدي للجريمة بشتى صورها.