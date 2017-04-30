القاهرة - أ ش أ

أعلن إيفان ساركوس سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يبحث حاليا مع مصر إنشاء مجلس للشراكة المصرية الأوروبية ينتظر الموافقة الرسمية عليه خلال يونيو أو يوليو القادم، مشيرا إلى أنه تجرى الآن مباحثات مع الجهات المعنية في مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لمناقشة أدوات ومقترحات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي، وأنه يجرى التفاوض حول برامج التعاون للثلاث أعوام المقبلة، وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

وقال ساركوس – خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الأحد، بمشاركة عدد من السفراء المعتمدين لدي مصر ورجال الأعمال – إن الاتحاد حريص على دعم مصر باعتبارها جارا وشريكا مهما للاتحاد الأوروبي، فهي أكبر اقتصاد في العالم العربي ومن أكبر 20 شريكا تجاريا للاتحاد الأوروبي.