طرابلس -أ ش أ

أكد آمر عمليات سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحةالليبية عميد الطيار محمد منفور سيطرة الجيش على مطار قاعدة الخروبة الجنوبي الواقع جنوب حقل السرير والمعروف أيضا بقاعدة الخويمات الجوية.

وقال المنفور ,في تصريح له اليوم, إن كتيبة الشهيد علي الثمن التابعة للقيادة العامة تمكنت من السيطرة على مطار قاعدة الخروبة الواقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب حقل السرير النفطي, وأحكمت السيطرة عليه.

وأوضح المنفور أن أفراد الكتيبة علي الثمن تمكنت من طرد العناصر الإرهابية التابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي .

ونفي المنفور صحة الأنباء التي تحدثت عن أن القوة التي سيطرت على الموقع هي قوة من المعارضة التشادية .