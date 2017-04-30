القاهرة - أ ش أ

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، خاصة في عدم استغلال اللعب من على الأطراف.

وأضاف البدري – في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اليوم الأحد – أن ما حدث اليوم هو أمر وارد في كرة القدم، خاصة أن الفريق كان بعيدا عن مستواه.

واعتبر البدري أن مباراة الإنتاج الحربي هي الأسوأ للأهلي في الموسم الحالي، بسبب معاناة بعض اللاعبين من الإجهاد والابتعاد عن مستواه المعتاد.

وأوضح مدرب الأهلي أنه غير راضى عن الأداء، مؤكدا أن الإيجابية الوحيدة في اللقاء هو تسجيل اللاعبين للتعادل سريعا.

ونفى البدري أن يكون تعرض لاعبو الأهلي لضغوط بعد استقبال هدف في المباراة، مؤكدا أن الفريق يملك من الخبرات التي تجيد التعامل مع هذه المواقف، مشددا على أن التغييرات القليلة في التشكيل الأساسي للأهلي من مباراة لأخرى، لم تكن سبب تراجع الأداء أمام الإنتاج الحربي.

وأشار مدرب الأهلي إلى أنه لا يعلم سبب طرده من جانب الحكم، محمود عاشور.