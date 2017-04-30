القاهرة - أ ش أ

أعلنت مصلحة الجمارك أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية مايو.

العملة سعر العملة بالجنيه

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دولار أمريكي 5ر16

يورو 9768ر17

جنيه إسترليني 1696ر21

دولار كندي 1440ر12

كرون دنمركي 4165ر2

كرون نرويجي 9233ر1

كرون سويدي 8810ر1

فرنك سويسري 5913ر16

100 ين ياباني 8208ر14

ريال سعودي 3998ر4

دينار كويتي 3658ر54

درهم إماراتي 4924ر4

دولار إسترالي 3487ر12

دينار بحريني 7690ر43

ريال عماني 8628ر42

ريال قطري 5316ر4

دينار أردني 2723ر23

يوان صيني 3947ر2