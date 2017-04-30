القاهرة - أ ش أ

أعلنت مصلحة الجمارك أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية مايو.

العملة                             سعر العملة بالجنيه
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دولار أمريكي                               5ر16
يورو                                        9768ر17
جنيه إسترليني                        1696ر21
دولار كندي                              1440ر12
كرون دنمركي                           4165ر2
كرون نرويجي                            9233ر1
كرون سويدي                            8810ر1
فرنك سويسري                       5913ر16
100 ين ياباني                         8208ر14
ريال سعودي                             3998ر4
دينار كويتي                            3658ر54
درهم إماراتي                           4924ر4
دولار إسترالي                        3487ر12
دينار بحريني                          7690ر43
ريال عماني                            8628ر42
ريال قطري                              5316ر4
دينار أردني                            2723ر23
يوان صيني                             3947ر2