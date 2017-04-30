القاهرة - أ ش أ

حصلت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة القارة الأفريقية لمنصب المدير العام لليونسكو على جائزة فاطمة الفهرية بمدينة القيروان في تونس وذلك بحضور نزيهة لعبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتونس، وتوفيق الورتاني والي القيروان، والدكتور أحمد عمران رئيس جامعة القيروان، ونجلاء العلاني السكرتيرة التنفيذية لجائزة فاطمة الفهرية.

وذكرت الخارجية – في بيان صحفي اليوم الأحد – أن هذا التكريم يأتي بعد أيام قليلة من إتمام جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب المدير العام لليونسكو أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، وهي الجلسات التي ظهرت فيها مرشحة القارة الأفريقية بشكل متميز حاز إعجاب وتقدير ممثلي الدول الأعضاء باليونسكو والمراقبين والمهتمين بمجالات عمل المنظمة الذين أبدوا إعجابهم وإشادتهم بقدرات المرشحة المصرية وخبراتها في مجالات عمل منظمة اليونسكو وإلمامها العميق بتفاصيل أنشطتها وقطاعاتها، وهي الأمور التي تعززها خبراتها علي الأرض وتحقيقها لإنجازات ملموسة مشهود بها.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة فاطمة الفهرية مخصصة لتكريم النساء اللاتي حققن انجازات تعليمية وتقلدن مسؤوليات هامة بالمجتمع، وساهمن في مجال تمكين المرأة، وهي المجالات التي تميزت فيها السفيرة مشيرة خطاب من خلال مسيرتها السياسية والدبلوماسية الحافلة، مما دعا الجهة المشار إليها باقتراح منحها الجائزة المشار إليها منذ عدة أشهر.