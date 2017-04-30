برلين-أ ش أ

تظاهر ألفا شخص في شوارع العاصمة الألمانية برلين تحت شعار “نبض أوروبا” دعما للوحدة الأوروبية.

وذكرت شبكة “يورو نيوز” اليوم الأحد أن مظاهرات أخرى انطلقت عبر مدن فرانكفورت وكولونيا , إضافة إلى مظاهرات مشابهة في دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وفرنسا.

وتستهدف هذه الفعاليات التعبير عن المعارضة لفكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي; وردد المتظاهرون في برلين الشعار الفرنسي “حرية .. مساواة .. أخوة” , وحملوا لافتات كتب عليها بالفرنسية “باسم الصداقة” مرددين شعار “تحيا أوروبا”.