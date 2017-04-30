اخبار مصر- وكالات

قتلت قوات الأمن التونسية مسلحا إرهابيا خلال اشتباك في سيدي بوزيد وسط البلاد، في حين فجر آخر نفسه بحزام ناسف، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، الأحد.

وتمكنت قوات الأمن خلال العملية، من اعتقال إرهابيين اثنين على الأقل، خلال العملية التي نفذتها وحدات خاصة من مكافحة الإرهاب في حي أولاد شلبي في معتمدية سيدي بوزيد الغربية.

وتحصنت المجموعة الإرهابية في أحد المنازل في المنطقة، قبل أن تشتبك معها بالأسلحة الرشاشة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، وأكدت أنه لم يصب أي من رجال الشرطة خلال العلمية.

وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه مقاتلو تنظيم داعش المتشدد على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، والذي صدته قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتشددين.