الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال 2017/04/30 - 21:43 الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال2017-04-30T21:43:22+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات اخبار مصر https:// موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من فرقة تاهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة بابا الفاتيكان يلتقى البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية البابا فرنسيس يترأس القداس بحضور أبناء الطائفة الكاثوليكية و العديد من الشخصيات العامة 29-4-2017 بابا الفاتيكان : ليبارككم الله و ليبارك مصر الحبيبة 29-4-2017
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