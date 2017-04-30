القاهرة - أ ش أ

فقد الأهلي نقطتين في مشواره نحو لقب الدوري، بعد تعادله مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد السلام في الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

تقدم أوميد أوكري للإنتاج الحربي في الدقيقة 48، وأحرز جونيور اجايي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 51.

وبدأ البدري اللقاء بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمي، وأمامه الرباعي سعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي، وفي خط الوسط حسام عاشور وعبدالله السعيد وحسام غالي وأحمد حمودي وجونيور أجايي، وكوليبالي مهاجم وحيد.

وجاءت بداية أحداث الشوط الأول مثيرة، حيث شهدت الدقائق الأولى إشهار بطاقة صفراء للاعب لؤي وائل، بعدما تدخل بعنف مع حسام غالي وسط ملعب الأهلي.

وفي الدقيقة 11، مر أحمد حمودي بالكرة، ثم تبادل التمرير مع كوليبالي، قبل أن يحاول لعب الكرة في عمق منطقة الجزاء إلى السعيد، لكن الدفاع استطاع أن يقطع الكرة ويمنعها من المرور.

وفي الدقيقة 23، نفذ محمود فتح الله ركلة ثابتة من حدود منطقة الجزاء بشكل جيد، لكنها ارتطمت في زميله أوميد أوكري الذي اعترض طريقها نحو المرمى.

وفي الدقيقة 37، لعب أحمد حمودي عرضية من الجانب الأيمن وحاول كوليبالي السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء، لكنها أتت قوية وخرجت إلى ضربة مرمى، لتضيع فرصة كانت ستشكل خطورة على مرمى الإنتاج.

وفي الدقيقة 32، لعب أحمد حمودي ركلة ركنية من الجانب الأيسر وارتقى عليها حسام غالي وقام بتسديدها برأسية، لكنها أتت ضعيفة وتحولت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 36، جاءت أخطر هجمات الإنتاج الحربي في الشوط الأول بعد انفراد صلاح أمين بشريف إكرامي من وسط الملعب، بعدما مر من رامي ربيعة وانطلق بالكرة، إلا أنه سدد من خارج منطقة الجزاء كرة ضعيفة تصدى لها حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 41، توجه حكم المباراة إلى حسام البدري المدير الفني للأهلي لمطالبته بعدم الاعتراض، وأثناء الحديث قرر محمود عاشور طرده من الملعب.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل عبدالله السعيد كرة عرضية إلى جونيور أجايي الذي انطلق وحاول تسديد الكرة لكنه لم ينجح في توجيهها نحو المرمى، وتحولت إلى ضربة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أجرى حسام البدري التبديل الأول في المباراة، حيث شارك وليد سليمان بدلا من أحمد حمودي.

وفي الدقيقة 48، سجل أوميد أوكوري الهدف الأول للإنتاج الحربي، بعدما استقبل ركنية من الجانب الأيمن برأسية بجوار القائم الأيمن لم يتمكن إكرامي من التعامل معها واكتفى بمشاهدتها، لينتهي حفاظ إكرامي عل شباكه من الأهداف منذ آخر هدف مني به من 133 يوما وتحديدا منذ فوز الأهلي على المصري (3-1) يوم 18 ديسمبر عام 2016، بأقدام أحمد سالم صافي بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 51 تعادل الأهلي عن طريق جونيور أجايي بعدما حاول لؤي وائل تشتيت كرة عرضة من عبدالله السعيد، فارتطمت باللاعب النيجيري ودخلت المرمى، واعترض عليه الجهاز الفني للإنتاج الحربي علي ان الكرة لمست يد اللاعب، وهو ما دفعه الحكم لطرد أحد أفراده.

وفي الدقيقة 68، يشارك عمرو السولية بدلا من حسام غالي في وسط ملعب الأهلي.

وفي الدقيقة 70، حصل أوميد أوكوري على تمريرة من الخلف، وانفرد بشريف إكرامي لكنه تعثر عند حدود منطقة الجزاء، واستطاع علي معلول الحصول على الكرة.

وضغط الأهلي بكل قوة في محاولة لإحراز الهدف الثاني، وتراجع لاعبي الإنتاج الحربي إلى الدفاع للمحافظة علي التعادل، وفي الدقيقة 76 يجري البدري التغير الثالث للأهلي بنزول عمرو جمال بدلا من جونيور اجايي في محاولة لتنشيط هجوم الأهلي.

وفي الدقيقة 89، يحصل الأهلي علي ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد أن لمس فتح الله الكرة بيده ويسددها وليد سليمان لترتطم بأحد لاعبي الإنتاج الحربي وتخرج لركنية.

ويستمر ضغط الأهلي بكل خطوطه في محاولة لإحراز هدف الانتصار ولكن دفاع الإنتاج الحربي كان بالمرصاد لكل محاولات الأهلي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعقب المباراة قام الحكم محمود عاشور بطرد لاعب الأهلي حسام عاشو لسوء السلوك.

ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد الأهلي 68 نقطة في صدارة جدول الدوري، وبفارق 8 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني، ويصبح رصيد الإنتاج الحربي 25 نقطة في المركز الـ 13 بترتيب جدول الدوري.