اخبار مصر - حمودة كامل

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اجتماع المجلس القومي لذوي الإعاقة مع رئيس الوزراء ناقش عرض ميزانية المجلس وتقرير المركزي للمحاسبات عن المجلس كما تم عرض أنشطة وخطة للعام المقبل للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأضافت الوزيرة ،في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار، أنه تم مناقشة إستراتيجية المجلس والإجراءات لعام 2018 لذوي الإعاقة، و أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة لحل مشكلات الإعاقة والدمج بالتعليم العالي والاتفاق على التنسيق مع التعليم العالي لإضافة التخصصات غير المتوافرة في الجامعات.

وأوضحت والي أنه لا يوجد تعداد محدد لذوي الإعاقة ويجب حصرهم لتقديم الخدمات لهم.

وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تكون ممثلة بجميع الأطراف المعنية لتنفيذ قرار الرئيس بجعل 2018 عاما لذوي الإعاقة، لتحسين الخدمات ووضع خطة قومية للإعاقة ، علما بأن قانون ذوي الإعاقة سيكون قد تم إقراره في 2018 من مجلس النواب.