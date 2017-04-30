أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

مصر تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها المخلصين، والسيدات هن عظيمات مصر، أنا أعرف كيف تعمل النساء وتربي أطفالها، مصر تنتظر الكثير من عمال مصر لتشييد أركان المستقبل لنا وللأجيال القادمة، هذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال.

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بالفيديو..نص كلمة الرئيس في الاحتفال بعيد العمال

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالقوى العاملة.

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بالفيديو..السيسي يمنح وسام العمل من الطبقة الاولى لعدد من العمال

وقبل إلقاء كلمته طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور في احتفالية عيد العمال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن

السيسي يطلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات التي تخص العمال، وناشد أصحاب العمل بحل المشكلات التي تواجه عمالهم، مؤكدا تطلعه بزيادة الاهتمام بالفئة العمالية التي تعمل في ظروف صعبة خلال الفترة القادمة.

السيسي يوجه بالانتهاء من حزمة “تشريعات العمال

وأعلن الرئيس أنه سيتم دعم صندوق طوارئ العمال بـ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

السيسي يدعم صندوق طوارئ العمال بـ 100 مليون جنيه

من جانبه أكد الجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المصريون بكافة طوائفهم يدركون حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وشدد على ثقته من قدرة العمال قادرون على وضع مصر على المسار الصحيح.

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بالفيديو..المراغي: عمال مصر قادرون على بناء وطنهم بسواعدهم وعقولهم

كما قام اليوم اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بمشاركة العاملين بالاحتفال بعيد العمال، وذلك فى اطار حرص الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر لدعم التواصل الفعال مع العاملين بها وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد لرقى بالهيئة وزيادة ايراداتها.

بالصور..تكريم العامل المثالي بموانئ البحر الاحمر بمناسبة عيد العمال

وفي ضوء ما تساهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة، أكد الرئيس خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

السيسي يجتمع بـ “نصر” لتبسيط الاجراءات لجذب المستثمرين

من جانبها تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقى العناصر التكفيرية بشمال سيناء، حيث تمكنت من القضاء علي اثنين من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بشمال سيناء وذلك في تبادل لإطلاق النار مع احدي الدوريات خلال قيامها بأعمال التأمين.

بالصور..مقتل تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

وفيما يتعلق بالإرهاب أيضا قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على القيادى الإخوانى الهارب “وجدى غنيم”، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

الإعدام لـ”وجدى غنيم” و2 آخرين بتهمة تأسيس خلية إرهابية

عربيا ودويا.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن بلاده لا يمكن أن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي، والولايات المتحدة تنشر قوات تابعة لها شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا في محاولة لمنع القتال المتزايد بين القوات التركية من جهة والقوات الكردية من جهة أخرى، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية يكشف عن ضبط خلية إرهابية تضم 46 موقوفا، وقوات الأمن التونسية تقتل مسلحا إرهابيا خلال اشتباك في سيدي بوزيد وسط البلاد، في حين فجر آخر نفسه بحزام ناسف.

ترامب: واشنطن لن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي

قوات أمريكية تنتشر شمال سوريا لمنع القتال

الداخلية السعودية تكشف عن خلية تورطت في عدة عمليات إرهابية

مقتل إرهابي وآخر يفجر نفسه “بسيدى بوزيد” التونسية

اقتصاديا.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين، تأثراً بتسوية المراكز المالية مع نهاية الشهر، وعمرو الجارحي وزير المالية، يصدر قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وذلك اعتباراً من غد الاثنين وحتى نهاية الشهر، والبنك المركزي المصري، يعلن أنه سيتم غداً الاثنين تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام،وأخيرا كشفت مصادر مسئوله ببنك قناة السويس عن اختيار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات خلفا لمجلس الإدارة المنتهية ولايته.

الأحمر يكسو شاشات البورصة والرئيسي يخسر 0.74 %

تثبيت الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية مايو

البنوك في عطلة رسمية غداً بمناسبة “عيد العمال”

بنك قناة السويس يختار مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات

رياضيا.. فقد الأهلي نقطتين في مشواره نحو لقب الدوري، بعد تعادله مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الثلاثاء المقبل على ملعب بترو سبورت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري المصري.

تعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي 1/1

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الاسماعيلي

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لملاقاة الزمالك الأربعاء المقبل في الدوري

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