القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة والتى تضم مراكز وهيئات بحثية مثل البترول والزراعة للعمل معًا على تلبية احتياجات وأولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتصدى لمشكلات المجتمع وحلها.

وشدد عبد الغفار خلال اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر المعهد، على ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية في جميع تخصصاتها، وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا ضرورة التعاون والعمل معًا من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وخدمة الاقتصاد القومى.

وطالب بعقد ورشة عمل مشتركة بين قطاعى البترول والبحث العلمى لعرض استراتيجية وزارة البترول، مؤكدا ضرورة تحديد الأولويات للمشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك لتلبية احتياجات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، خلال الاجتماع، الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد، حيث بلغ معدل النشر العالمى خلال عام 2016 (302) بحث عالمى منشور بمجلات عالمية، ومنذ يناير 2017 حتى أبريل الجارى بلغ 40 بحثا عالمىا.

وحصل المعهد على 2 براءة اختراع فى مجالى تحويل النواتج الثانوية الناتجة من تحضير الكيتوزان إلى مواد قيمة، وتحضير متراكبات كيميائية نانومترية لإزالة التلوث البيولوجى والعناصر الثقيلة والملوثات الهيدروكربونية من مياه الصرف الصحي والصناعى والمياه الجوفية.