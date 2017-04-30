بنها - أ ش أ

أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها خروج جميع الطالبات المصابات في مشاجرة بكلية الأداب وعددهم 26 طالبة بعد اسعافهن وتلقيهن العلاج اللازم داخل المستشفى الجامعي وبنها التعليمي.

وقال القاضي في تصريح اليوم الأحد – إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق ومعرفة حقيقة الواقعة برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الأداب والدكتور سيد رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير الشئون القانونية بالكلية، بدأت عملها لمحاسبة المتسبب فيما وقع من إصابات.

وكانت 26 طالبة بكلية الأداب أصيبوا بضيق تنفس في مشاجرة نشبت مع إحدى زميلاتهن التي قامت بدورها برش سائل عليهن ما تسبب في حدوث حالات اختناق وتم نقل 17 طالبة إلى المستشفى الجامعي و9 إلى بنها التعليمي وتلقوا العلاج اللازم وخرجن بعد تحسن حالتهن الصحية.

وقام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة بزيارتهن فور نقلهن إلى المستشفيين واطمئن عليهن واستمع إلى ملابسات الواقعة، وأمر على الفور بإجراء تحقيق عاجل فيما حدث.