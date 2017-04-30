برلين -أ ش أ

فاز أوجسبورج على ضيفه هامبورج برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب إمبولس أرينا, في إطار الجولة ال`31 بالدوري الألماني لكرة القدم, ليبتعد بذلك عن منطقة الهبوط.

حملت رباعية أوجسبورج إمضاء كل من خليل الينتوب في الدقيقتين 28, و42, وفليب ماكس في الدقيقة 76, وراؤول بوباديلا في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز رفع أوجسبورج رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر, في حين توقف رصيد هامبورج عند 33 نقطة في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة لتفادي الهبوط.

وكان بايرن ميونخ قد توج أمس بلقبه الخامس على التوالي للبوندسليجا بعد فوزه على فولفسبورج بسداسية نظيفة.