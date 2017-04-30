طنطا - أ ش أ

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حظر نقل القمح المنتج بموسم 2017 منفردا أو مخلوطا خارج حدود المحافظة مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين لهذا القرار.

كما أصدر تعليمات مشددة، اليوم الأحد – بضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا للأسعار المعلنة والالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

وأكد صقر، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكوى من المزارعين والعمل على حلها، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكوى، مشددا على تكثيف الرقابة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين على منافذ المحافظة المشتركة مع المحافظات المجاورة لمنع خروج الأقماح المنتجة محليا إلى خارج حدود المحافظة.