الإسماعيلية أ ش أ

بدأ الفريق الأول للنادي الإسماعيلي, مساء اليوم /الأحد/, استعداداته لملاقاة الزمالك القادمة ضمن منافسات الجولة ال` 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة, عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف أول أمس الجمعة بالإسكندرية.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في اللقاء الماضي تدريبات خفيفة قبل أن يتم عمل تدريبات بدنية وفنية للبدلاء والمستبعدين.

وشهد مران اليوم, تألق عدد كبير من اللاعبين الذين يتمنوا نيل ثقة الجهاز الفني للفريق من أجل التواجد في قائمة الدراويش المقبلة, وعلى رأسهم إسلام عبدالنعيم وعمر الوحش.

وانتظم بهاء مجدي المدافع الأيسر للإسماعيلي, في تدريبات الفريق, وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الماضية أمام المصري البورسعيدي, بعد أن أصيب بشد في عضلة

الضامة.

وتعرض لاعب الدراويش لهذه الإصابة خلال مشاركته في مباراة إنبي ضمن منافسات الجولة \ال` 25; مما أدى إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة لخوض برنامج تأهيلي خاص.