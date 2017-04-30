القاهرة - أ ش أ

كشفت مصادر مسئوله ببنك قناة السويس – والذي انتهت جمعيته العمومية منذ قليل – عن اختيار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات خلفا

لمجلس الإدارة المنتهية ولايته.

وقالت المصادر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ – إن التشكيل الجديد ضم 9 أعضاء وهم: حسين أحمد رفاعي رئيس المجموعة المالية في البنك الأهلي المصري وأبرز المرشحين لتولي رئاسة بنك قناة السويس, وطارق عباس حلمي, وعمرو الدريني, وعمر الصغير, ومحمد عبد الجليل أبو سنينة, ومحمد البشوتي, ومحمد عبد العال, الدكتور محمد انسي ممثلا لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب, والفريق مهاب مميش ممثلا لصندوق العاملين في هيئة قناة السويس.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد اختيار رئيس مجلس الإدارة سيكون مع الانعقاد في جلسته الأولي والتي من المنتظر أن تنعقد أواخر الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.