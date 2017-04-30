دمنهور -أ ش أ

افتتحت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده , أعمال رصف طريق زاوية غزال ساسون بزاوية غزال بدمنهور بطول 800 متر وعرض 5.5 متر , والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة 892 ألف جنيه ليخدم أكثر من 300 ألف نسمة من أهالى الزاوية وتوابعها حتى مركز ومدينة أبو حمص .

ووجهت محافظ البحيرة – خلال الافتتاح اليوم الأحد – مديرية الطرق بإسناد أعمال رصف الطريق الفرعي الذي يربط بين الطريق الرئيسي حتى مدخل مدرسة ساسون المشتركة بطول 150 مترا لمشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة للتيسير علي التلاميذ والمواطنين بالقرية .

وشادت المهندسة نادية عبده , بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظة ومديريات الخدمات في المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخطط وبرامج التنمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة فى شتى القطاعات الخدمية مثل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والرصف والطرق والتعليم ومراكز الشباب ودعم وتمكين المرأة , بالاضافة الى دوره فى تيسير إجراءات منح القروض وتنظيم المعارض الدورية .

من جانبها , صرحت مدير عام التخطيط ومشروعات البنية الاساسية المهندسة منال عبد المنعم ,أنه تم الانتهاء من 10 طرق باطوال 7 كيلو و270 مترا, بمراكز كفر الدوار ودمنهور ورشيد والدلنجات , بلغت تكلفتها 8 ملايين جنيه , وتم التسليم الابتدائى لإحدى تلك الطرق , وسيتم تسليم طريق الشيشية بدسونس أم دينار خلال الاسبوع القادم ضمن تلك الطرق .