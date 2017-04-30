القاهرة -أ ش أ

احتفظ خالد العطية بمنصب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه خلال الانتخابات التي جرت اليوم وفاز المستشار محمد عبد العزيز عضو مجلس إداره الاتحاد المصري للعبة بمنصب نائب الرئيس، صرح بذلك مصطفى فكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه .

وقال فكريإن الانتخابات التي جرت اليوم خلال اجتماع الجمعية العموية للاتحاد العربي بالامارات أسفرت أيضا عن فوز كل من الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي والدكتور معين الفاعوري رئيس الاتحاد الأردنيوالدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي بمنصب النائب للرئيس.

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الكاراتيه فاز بعضوية الاتحاد العربي للكاراتيه كل من عبد الله صالح من اتحاد الكاراتيه الللبناني وأحمد عبد العزيز الخياط من

البحرينوأحمد محمد عبد الله من الكويت ومحمد برهان البكري من فلسطين وانضم اليهم بالصفة الدوليه نواب رئيس الاتحاد الدولي وهم كل من اللواء ناصر الرزوقي الإمارات وبشير الشريف تونس وطاهر مصباحي الجزائر .

وأشار فكريإلى أن الدكتور أيمن عبد الحميد فرغلي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه حرص على تهنئة المستشار محمد عبد العزيز ممثل مصر في الاتحاد العربي للكاراتيه خلال إتصال هاتفي اليومكما هنأ أيضا مجلس ادارة الاتحاد العربي برئاسة خالد العطية بثقة الجمعية العمومية وفوزهم في الانتخابات.

وأوضح فكري أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد العربي إجتماعا في وقت لاحق لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال .