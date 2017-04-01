عواصم المحافظات أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن في عدد من المحافظات حملات أمنية وتموينية ومرورية موسعة , اليوم الأحد, وذلك لتحقيق الانضباط والأمان وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة والتشكيلات العصابية المختلفة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمتلاعبين في الأسواق.

ففى محافظة المنيا تمكنت الحملة الأمنية من ضبط “صبرة.س.ع” عامل محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد , وضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخص و280 طلقة متنوعة بحوزة 6 متهمين , وضبط 16 قطعة سلاح أبيض , كما تم ضبط 10 متهمين في قضايا مخدرات إتجار وللتعاطي, وتنفيذ 200 قرار إزالة فورية, وتحرير 1359 مخالفة مرورية متنوعة, وتوقيع الكشف الطبي على 10 سائقين وأسفرت النتائج عن إيجابية اثنين منهم لتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط 13 طنا و200 كيلو جرام مكرونة داخل مخزن سلع غذائية ملك “محمد.ر.ع” (33 عاما) بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات دالة على مصدرها , وضبط طن و200 لتر بنزين “80” بحوزة عامل زراعي بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وفي محافظة أسيوط تمكنت الحملات التي شنتها إدارة المرافق من تحرير 169 محضرا إشغالات عامة وإزالة إدارية بأحياء شرق وغرب المدينة وتنفيذ إزالة إدارية ل` 90 مقهى مخالف وحواجز أسمنتية وحديدية وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات خاصة في أوقات الذروة , وتنفيذ 5 قرارات إزالة فورية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فضلاعن تنفيذ 18 قرارا إزالة تنظيم.

وفى محافظة الغربية , تمكنت قوات المباحث من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية, مكون من ميكانيكي و3 جزارين و2 سائقين وعريف شرطة وبحوزته سلاحه وعاطل سبق اتهامه في 15 قضية وسبق اعتقاله جنائيا عدة مرات.

وفي محافظة شمال سيناء أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 18 مخالفة مرافق متنوعة وضبط 8 قضايا تموينية وتحرير 106 مخالفات مرورية متنوعة .

وفي محافظة دمياط, شنت الأجهزة الرقابية حملة للمرور على المخابز بنطاق المحافظة وتبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعضها كما تبين وجود نقص ملحوظ في وزن الرغيف.

وتم إحالة المخالفات التي تم رصدها بهذه المخابز للتحقيق بمديرية التموين وتوجيه مديرية الشئون الصحية بالمرور على المخابز بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمخابز.

وفي محافظة البحيرة, ألقت أجهزة الأمن القبض على مدرس عضو بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الدلنجات, والمطلوب ضبطه واحضاره في 21 قضية .

وفي محافظة قنا, أحال المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اثنين من أعضاء اللجنة المنوط بها استلام القمح بصوامع الترامسة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وذلك أثناء جولة مفاجئة له بالصوامع للتأكد من انتظام عملية توريد القمح بها ..مشددا على التعامل بكل حزم مع أي تقصير في العمل موجها المسئولين بضرورة المتابعة الدورية على الصوامع والشون أثناء فترة التوريد .

كما قرر إحالة 36 موظفا بعدد من الإدارات الخدمية بمدينة نقادة للتحقيق منهم 19 من العاملين بالإدارة التعليمية و7 من إدارة التضامن الاجتماعي و4 من إدارة الشباب والرياضة و3 من العاملين بإدارة التموين و3 من الإدارة الصحية وذلك لتغيب بعضهم عن العمل بدون إذن مسبق وعدم تواجد عدد منهم بمقر العمل أثناء الأوقات الرسمية ,و ذلك خلال جولته على عدد من الإدارات الخدمية بمركز نقادة للاطمئنان على سير العمل والانضباط الإداري بها وللوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.