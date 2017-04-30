القاهرة - أ ش أ

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المؤتمر الخاص بالإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع (المعلمون أولا) وذلك بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة بحضور الخبير التعليمي الدكتور جيم وين وعدد من قيادات الوزارة.

وقد صرح شوقي – خلال المؤتمر الذي عقد اليوم /الأحد/ – إنه منذ ديسمبر 2014 تم إعداد خطة واضحة لإعداد معلم “يتعلم – يفكر ويبتكر” مشيرا إلى أن المجتمع الحالي والقادم يحتاج إلى إنسان مفكر يتعلم في كل وقت وموضحا أن فكرة الكتاب والتعليم النموذجي لا تصلح الآن كما أن حرية الفكر والتعلم تخلق مجتمعا سعيدا وإذا فقدنا الهدف من التعلم فقدنا السعادة.

وأضاف الوزير إن مشروع “المعلمون أولا” يتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية لافتا إلى أنه قد تم تقسيم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع والتي استهدفت تدريب عشرة آلاف معلم من ألف مدرسة من المدارس الرسمية والرسمية للغات إلى عدة مراحل أولا: المرحلة التجريبية وتم خلالها تدريب 18 من الكوادر المتميزة تربويا وعلميا كنواة للتدريب أعقبتها المرحلة التجريبية الممتدة وتم خلالها تدريب (1500) معلم وفي المرحلة الأولى شارك 5000 معلم وبنهاية المرحلة الثانية وصل عدد المشاركين إلى 10 الأف معلم من محافظات (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الشرقية- الإسكندرية- كفر الشيخ- بني سويف- أسوان).

وأضاف أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتم البدء في التوسع في التجربة من 10 آلاف إلى 50 ألفا في المرحلة الثانية حتى يصل العدد إلى 500 ألف معلم بحلول يونيو 2018 كما أنه سيتم إعداد تدريب مواز لمديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لكي يتحدث الجميع بلغة واحدة.