اخبار مصر- شيرين حسين

أرسلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برقية تهنئة لكل العاملين المصريين بالخارج بمناسبة عيد العمال -يوم تكريم السواعد المنتجة.

جاء في نص البرقية: “يسرنى وأسرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج في مناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن نبعث لجميع الإخوة والأبناء عمال مصر بالخارج بأصدق التهانى فى عيدهم، مقرونة بأطيب الأمنيات.. إننا نعتز غاية الاعتزاز بالدور الوطني العظيم لعمال مصر الشرفاء فى الخارج، الذين يكملون جنبا الي جنب مع العمال فى الداخل مسيرة التنمية لرفعة الوطن.

عمال مصر فى الخارج.. إن قيمة الانسان الحقيقية تقدر بما يؤديه من خدمة لمجتمعه ووطنه وأمته، وأعتبركم سفراء مصر فوق العادة، من ترفعون بجهدكم ومثابرتكم اسم مصر، ونعتمد عليكم فى تصحيح أي صورة مغلوطة عن الوطن؛ فأنتم خط الدفاع الأول عن الأمن القومى للبلاد، وعطاؤكم فى الدول التى تعملون بها بالخارج نموذجا للكفاح الجاد المثابر من أجل تحسين ظروف حياتكم ودعم التنمية ورفعة مصرنا العزيزة وتقدمها وازدهارها.

أتعهد أن نظل مدافعين عن حقوقكم، ساعين لتلبية طلباتكم المشروعة وأن نكون دوما ظهيركم الحكومي الذي يربطكم بمؤسسات الدولة.

بارك الله الوطن ورعى جهود أبنائه لدفع مسيرته نحو غدٍ أفضل ومستقبل مشرق بإذن الله بجهود اﻷيدى العاملة فى الداخل والخارج.