اخبار مصر - وكالات

طورت شركة أدوية بريطانية تطبيقاً ذكياً ينقذ مرضى الربو من الأزمات التي تهدد حياتهم في أي وقت، حيث يسمح تطبيق “MyAsthma” للمرضى التحكم في النوبات الحادة والمتكررة لصفير الصدر وضيق التنفس والسعال، قبل الوصول إلى علامات الخطر.

وتقول شركة جلاكسو سميث كلاين المتخصصة في الأبحاث البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية في لندن، إن التطبيق يعمل بمثابة “جهاز إنذار” يزود المرضى بمعلومات تفصيلية عن الجو ونسبة حبوب اللقاح فيه بالمنطقة المحيطة بهم، ليحد من الأزمات المصاحبة للربو.

كما يمنح التطبيق المجاني أيضاً المرضى بمراقبة أي أزمة سابقة تعرضوا لها واستخدام العلاج المناسب، ويسجل مواعيد الأطباء المقبلة، ويتزامن التطبيق مع تطبيقات الصحة الأخرى ليمنح الطبيب فكرة شاملة عن حالة المريض، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.