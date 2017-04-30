إسلام آباد -أ ش أ

اكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا, إن من حق أهالي كشمير أن يعشيوا بدون خوف أو قمع.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية, اليوم الأحد, عن باجوا قوله – “سنقف دائما مع أهالي كشمير من خلال نضالهم السياسي الحقيقي من أجل حق تقرير المصير والوصول إلى حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

وأضاف :”شعب باكستان لا يمكن أن يبقى غير مبال بالمعاملة الهمجية التي يتعرض لها الكشميريون العزل ومن بينهم النساء والاطفال”.

يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين النوويتين تدهورت خلال الأشهر الأخيرة, خصوصا منذ الهجوم على قاعدة عسكرية هندية بكشمير في سبتمبر الماضى, والذي أسفر عن مقتل 19 جنديا, ونسبته نيودلهي إلى متطرفين باكستانيين.

وردت الهند بعمليات عسكرية دقيقة في الجانب الباكستاني من كشمير استهدفت معاقل لمتطرفين ما أثار استياء إسلام آباد.

جدير بالذكر أن كشمير قسمت بين الهند وباكستان بعد استقلال كل منهما عن بريطانيا فى عام 1947, حيث يطالب البلدان بالسيادة الكاملة على الإقليم, والمقاتلون الكشميريون يقاتلون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989, وقد لقي أكثر من 68 ألف شخص مصرعهم في هذا الصراع.