الخرطوم -أ ش أ

اكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم الأحد إن هناك توافقا بين موقف السودان والموقف الأممي لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة واستقرار الأراضي الليبية.

وشدد كوبلر – في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور بالخرطوم اليوم – على ضرورة وجود حكومة قوية في لبيبا تحفظ وحدتها, وتعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة, مؤكدا: “لا بد من إنفاذ الاتفاق السياسي والأمني (الصخيرات 2015); لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضي الليبية”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يعول على آلية دول جوار ليبيا لحل الأزمة, حيث تقوم بعمل جيد, ويريد منها استغلال علاقاتها الخاصة للعب دور بناء في حل الأزمة الليبية.

من جانبه, أكد وزير الخارجية السوداني حرص بلاده ودعمها القوي لوحدة التراب الليبي, لافتا إلى توافق جهود بلاده مع رؤية الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تسعى لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.

وقال غندور “السودان لا يرغب في أن تقوم أي جهة ليبية بتسليح أو التعاون مع حركات التمرد الدارفورية, التي يحظى بعضها الآن بالإيواء من قبل بعض الأطراف الليبية”, مضيفا “نحن حريصون على تحقيق الوحدة والأمن والاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي”.