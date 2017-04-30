لندن -أ ش أ

واصل تشيلسي صداراته للدوري الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد باستاد “جوديسون بارك” في الجولة ال`35 من البريمير ليج.

وأحرز ثلاثية تشيلسي, بيدرو رودريجيز في الدقيقة 66, وجارى كاهيل في الدقيقة 79, وويليان في الدقيقة 86 وبتلك النتيجة يحافظ تشيلسي على صدارته برصيد 81 نقطة ,ولديه مباراة مؤجلة مع واتفورد,وبفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ارسنال مساء اليوم,بينما يتوقف رصيد إيفرتون عند 58 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولحساب نفس الجولة تعادل ميدلسبره مع ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي اقيم بينهما بملعب ريفرسايد ستديوم.

تقدم ميدلسبره في الدقيقة 38 عن طريق الفاريو نيجريدو,وتعادل أجويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء, وأحرز كالوم تشامبيرس الهدف الثاني لميدلسبره في الدقيقة 77, وأحرز جابرييل خيسوس الهدف الثاني والتعادل لسيتي في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة يحصل كل فريق علي نقطة ليصبح رصيد مانشستر سيتي 66 نقطة في المركز الرابع ,بينما يصبح رصيد ميدلسبره 28 نقطة في المركز القبل الأخير بترتيب جدول الدوري الانجليزي.