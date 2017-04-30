أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الاحد عن وفاة مواطنين وإصابة 12 اخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق 36 الحربى – القصاصاين – الاسماعيلية.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10سيارة اسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 7 دقائق فقط ، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالتى الوفاة الى الاسماعيلية العام ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس ، والجسد ، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة .