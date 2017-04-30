القاهرة -أ ش أ

نفى مدير الكرة بنادي الزمالك خالد جلال ما تردد في الآونة الأخيرة حول طلب البرتغالي اوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق عدم المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.

وشدد جلال أن إيناسيو لم يطلب عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا وضغط المباريات المحلية.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية مع كلا من الاهلي,وحسين داى الجزائرى, والترجى التونسى, واتحاد الفتح الرباطى المغربى والمريخ السودانى,والنصر والهلال من السعودية, والوحدة الإماراتى بعد اعتذار مواطنه فريق العين , والفيصلى الأردنى, ونفط الوسط العراقى, والعهد اللبنانى.

وتقام البطولة على 3 مجموعات, اثنين منهما بالإسكندرية ومجموعة بالقاهرة.