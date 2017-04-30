موسكو -أ ش أ

نشرت الولايات المتحدة قوات تابعة لها شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا في محاولة لمنع القتال المتزايد بين القوات التركية من جهة والقوات الكردية من جهة أخرى.

واكد مسؤول في قوة المهام المشتركة -اليوم الأحد – إن قوات التحالف الدولي تسير دوريات لمراقبة الوضع على الحدود التركية – السورية في محاولة لمنع القتال بين الطرفين (تركيا والأكراد).

وأوضح المسؤول أن :”الهدف من الدوريات خفض العنف بين اثنين من شركائنا الأكثر ثقة في الكفاح من أجل هزيمة تنظيم (داعش) وتعزيز التزام التحالف تجاه كل من تركيا وقوات الدفاع الذاتي الكردية”.

وأثارت تركيا أزمة – الثلاثاء الماضي – عندما شنت غارات جوية ضد مقاتلين أكراد مدعومين من قبل الولايات المتحدة في سوريا ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وتدمير مقرهم.